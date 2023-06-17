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НовостиОбщество17 июня 2023 6:39

В Якутске перекрыли улицу для съемок социальной рекламы

Там снимали ролик о нарушениях ПДД
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Якутска

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сегодня, 17 июня, перекрыли улицу Короленко. Движение по ней было закрыто с 10 до 13 часов, на участке от улицы Орджоникидзе до проспекта Ленина. В это время там снимали социальный ролик.

«Будет приостановлено движение в целях организации проведения съемок социального видеоролика, направленного на профилактику правонарушений с участием юных велосипедистов, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», – рассказали в мэрии.

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