В реке Лене в Якутии на 17 июня не обнаружили превышений концентраций нефтепродуктов

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На субботу, 17 июня, в реке Лене превышений предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам не установлено, сообщило управление Роспотребнадзора по Якутии.

Всего на данный момент отобрано 100 проб воды для лабораторных исследований, из них 91 — из реки Лены.

Лабораторный мониторинг качества воды продолжается на территории Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и Якутска. Пробы доставляют из поселков Витим, Пеледуй, городов Ленск, Олекминск, Покровск, из сел Мохсоголлох и Верхний Бестях.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидали 15-16 июня. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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