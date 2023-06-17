Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг в национальном рейтинге АСИ

Фото: АГиП Якутии

На площадке XXVI Петербургского международного экономического форума представили национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Согласно ему, Якутия с 60-х мест поднялась до лидерской группы по условиям для инвестиций и предпринимательства, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Данный рейтинг составляют среди регионов России по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего бизнеса.

В направлении «регуляторная среда», т.е. качество предоставления государственных услуг, Якутия находится на пятом месте. А в инвестиционном рейтинге — на 15-м.

Кроме того, в рейтинге инвестиционно активных регионов, составленном в 2023 году ФоРГО, республика занимает второе место в стране. А по данным Росстата, по итогам 2022 года входит в топ-10 регионов как по объему инвестиций, так и по динамике в сравнении с предыдущим годом.

Для примера цифры за пять лет. В экономику Якутии за это время было проинвестировано 2,1 триллиона рублей. Почти в два раза повысился ВРП: с 1,1 триллиона рублей в 2018 году до 1,9 триллиона рублей в 2022-м. Индекс промышленного производства составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, — более 110%.

Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения — безработица в регионе за год сократилась на 0,4 процентных пункта.

«Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему — это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии — опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии», — подытожил глава Якутии Айсен Николаев.