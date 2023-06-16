В Якутске «Водоканал» устраняет порыв водопровода на Автодорожной

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сотрудники «Водоканала» работают на улице Автодорожной, где произошел порыв магистрального водопровода. Специалисты выехали туда после внезапного затопления прилегающих территорий: поначалу работники не могли определить место утечки из-за постоянного притока воды, поскольку авария совпала с дождем.

«С 21:10 до завершения ремонтных работ остановка водолинии «КП Гимеин –Воинская часть». Под отключение попадают кв-ла: 10, 65, 13, 14, мкр.ДСК, мкр. «Воинская часть», Ильинка, кот.Красильникова 9, Сергеляхское шоссе, 4 км, Автодорожный факультет СВФУ», – сообщили в «Водоканале».

В мэрии сообщили, что «Жилкомсервис» также работает на месте, откачивая воду с улицы. Когда работы будут завершены и Автодорожная просохнет (на это уйдет примерно неделя), там проведут ямочный ремонт.

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