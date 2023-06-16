В Якутии мигранта задержали за нападение на женщину с ребенком

Фото: Sakhaday/МВД

В Якутии задержали иностранного гражданина, который напал на женщину. Потасовка произошла на автомойке в Якутске: якутянка попросила мужчину убавить громкую музыку, поскольку в ее машине спал ребенок, но в ответ он начал сыпать оскорблениями. Когда женщина достала камеру, мужчина со слов пострадавшей напал на нее, отобрал телефон и полил якутянку из ее же газового баллончика, которым та пыталась защититься.

«Марина говорит, что написала заявление в 3 ГОМ, но этому мужчине грозит только административный штраф. Разве за такое поведение не предусмотрено депортация?», – написал телеграм-канал Sakhaday, где появилось видео.

После произошедшего ситуацией заинтересовались в полиции. Правоохранители нашли и задержали неадеквата: им оказался 31-летний гражданин Таджикистана. На него составили административный протокол, сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. Сам мигрант на ломаном русском записал в отделе полиции видео с извинениями:

«Извините девушка, за то что случилось. Мы не будем больше. Приезжай, если хочешь, прямо на твоих глазах буду извиняться», – заявил нападавший.

Смотрите видео конфликта и последующих извинений здесь

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