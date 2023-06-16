В Якутии прошли обыски в министерстве спорта

Фото: МВД Якутии

В Якутии прошли обыски в Минспорта, сообщает «Якутск Вечерний» со ссылкой на собственные источники. Правоохранительные органы якобы заинтересовала ситуация с госзакупками 2022 года – в частности, некий контракт на поставку спортивных тренажеров.

В полиции изданию подтвердили, что в одном из госведомств прошли обыски, однако не уточнили, произошло ли это именно в министерстве спорта. В целом, в ведомстве сообщили мало деталей.

«Оперативниками УЭБ и ПК МВД проводится проверка в отношении одного из республиканских ведомств и ряда коммерческих организаций. В данное время изучаются государственные контракты, заключенные между ними в рамках реализации национальных и региональных проектов», – рассказали в МВД в ответ за запрос «Вечернего».

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