В Якутии погрузчик высыпал на человека в бункере два ковша угля. Рабочий задохнулся

Фото: прокуратура Якутии

В суд Нерюнгри направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Обвиняется житель Новосибирской области.

Как установило следствие, в феврале 2023 года он управлял погрузчиком на территории угледобывающего предприятия. При этом во время погрузки угля в дробильную установку нарушил правила безопасности. А именно загрузил в неисправный бункер два ковша с углем, засыпав находившегося в нем человека.

Фото: прокуратура Якутии

Пострадавший задохнулся от «заполнения просвета дыхательных путей сыпучими смесями».

На водителя погрузчика завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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