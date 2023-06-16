Прокуратура обжаловала приговор сообщнику Саввы Алексеева и Буянто Дондупова

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19 мая Якутский городской суд вынес приговор в отношении Дагдай Хахай Хаан Тообо Уола (Левы Игнатьева), сообщает пресс-служба ведомства.

Дело рассмотрено в особом порядке. Он был признан виновным по ст.163 ч.3 п. «б» УК РФ «вымогательство в особо крупном размере». Ему назначили наказание – шесть лет условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и был обжалован прокуратурой Якутска.

Кто такой Дагдай Хахай Хаан Тообо Уола? Это предполагаемый сообщник представителя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД Саввы Алексеева и директора Крытого рынка Якутска Буянто Дондупова.

Напомним, что Савва Алексеев, его брат Валериан и Буянто Дондупов обвиняются в вымогательстве крупной суммы (по некоторым данным 15 миллионов рублей) от хозяина торговой сети Best Мирзахида Кудайназарова.

В 2021 году они шантажировали, угрожая уничтожить его репутацию, тиражируя фейки и успели получить три миллиона рублей отступных. Потом Кудайназаров обратился в правоохранительные органы. В этом заявлении в первый раз и мелькает имя Игнатьева, который позже сменил имя и фамилию.

28 июня 2022 года представителя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД Савву Алексеева и директора Крытого рынка Якутска Буянто Дондупова задержали, а на следующий день отправили в СИЗО

По данным «Якутска Вечернего», задержание Алексеева напрямую было связано с показаниями блогера Сусанны Рожиной, которая его «сдала с потрохами». Всем троим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело поступило в суд 6 июня 2023 года.

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