В Якутске водитель наехал на девушку на парковке и скрылся с места ДТП. У пострадавшей перелом голени

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В четверг, 15 июня, в Якутске зарегистрировали два наезда на пешеходов, после которых водители покинули места ДТП, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Первое произошло около 13 часов дня на парковке поликлиники №1. Пострадала 22-летняя девушка. Скорая доставила ее в больницу с предварительным диагнозом — закрытый перелом левой голени.

Второе ДТП случилось в 19 часов вечера у дома №66 на улице Лермонтова. Пешеход переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Его также доставили в травмпункт. У него ушиб мягких тканей левой стопы, кисти и правого коленного сустава.

В обоих случаях водители ездили на Toyota Premio.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

ГИБДД напоминает, что за оставление водителем места ДТП грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Причастный к дорожно-транспортному происшествию водитель должен немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, вызвать ГИБДД, если есть пострадавшие, вызвать скорую медицинскую помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.