Из-за курильщика на балконе девятиэтажки в Якутске произошло возгорание

Фото: 2ГИС

В 22:35 в четверг, 15 июня, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома на Рыдзинского в Якутске, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Пожарные прибыли через шесть минут. К их приезду внешних признаков горения не наблюдалось.

Оказалось, загорелось имущество граждан на балконе на площади 1 кв.метр. Огонь потушили до прибытия пожарных.

Причина — неосторожное обращение при курении. Виновник — сам хозяин.

На вызов отреагировали 44 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.

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