Из-за низкой облачности затруднен вылет авиации на лесной пожар в Олекминском районе Якутии

Фото: Минэкологии Якутии

На пятницу, 16 июня, лесной пожар в Олекминском районе продолжает действовать, передает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Отмечается, что интенсивность огня удалось сбить. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако дым накрыл населенные пункты.

«Как и прогнозировали, дым от лесного пожара в местности участка Олом достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. Отмечу, что пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, так как находится на существенном расстоянии», — сообщил глава района Николай Харбин.

На тушении работают 66 человек, из них 51 — сотрудник парашютно-десантной службы Авиалесоохраны, 10 лесных пожарных наземной охраны лесов Якутлесресурса и пять добровольцев из числа местного населения.

Из-за низкой облачности затруднен вылет авиации. Планируют усилить команду на 51 человека. 20 из них должны вылететь из Якутской базы авиационной охраны лесов на самолете Ан-26.

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