На Автодорожной в Якутске, где застрял автобус, в ходе откачки лужи обнаружили порыв сетей «Водоканала»

Фото: мэрия Якутска

Вечером в четверг телеграм-канал «КримЯкутия» опубликовал видео водителя автобуса №14 в Якутске, который застрял в яме в луже. Мужчина пытался объяснить диспетчеру, почему маршрутка стоит.

«Причина схода автобуса с линии — дорога на Автодорожной. Провалился вот так, застряли. Вот народ сидит. Что делать? Никто не смотрит, никаких хозяев нет на маршруте», — говорил он.

Вода дошла до ступенек автобуса, и пассажиры не могли выйти из салона. (Видео для читателей Дзена — здесь).

На место выехали ассенизаторские машины, также задействовали три мотопомпы. За ночь с места откачали 960 кубометров воды.

Утром в пятницу мэрия сообщила, что в ходе работы рядом с лужей обнаружили порыв сетей «Водоканала». «Водоканал» приступил к устранению.

Откачка воды все еще продолжается. После полного осушения данный участок отсыпят инертным материалом до выхода на ямочный ремонт с асфальтированием.

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