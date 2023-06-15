Глава Якутии подписал положение VIII спортивных игр «Дети Азии» на ПМЭФ

Фото и видео: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал положение VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Документ утверждает порядок проведения игр – например, в этот раз участники будут соревноваться в 24 видах спорта. Свою подпись на положении, помимо главы Якутии, поставил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Дети Азии» – знаменательное событие. Я очень благодарен руководству республики за то, что инициатива, выдвинутая первым президентом республики, и сейчас уверенно шагает не только по Якутии, но и по всему миру, Азиатскому региону», – отметил министр.

Матыцин добавил, что подобные мероприятия являются «мощным фактором воспитания детей», особенно когда речь идет об иностранных участниках, приезжающих и встречающих «гостеприимство России и культуру Якутии». Министр заверил, что его ведомство будет содействовать дальнейшему продвижению «Детей Азии».

«Дети Азии – это бренд нашей республики. Уверен, что при поддержке Минспорта России, Правительства РФ, Олимпийского совета Азии мы проведём лучшие Игры в истории соревнований. Сделаем всё, чтобы на высоком уровне представить нашу страну как организатора крупнейшего детского спортивного мероприятия на Азиатском континенте», – подчеркнул Айсен Николаев.

Отметим, что VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутии с 25 июня по 7 июля 2024 года. Соревнования будут проходить в 16 спортивных объектах Якутска – планируется, что на турнире будет разыграно более 200 комплектов медалей.

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