Для авиакомпании «Якутия» планируют приобрести 12 самолетов ТУ-214

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

15 июня, в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Якутии и ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

Благодаря данному документу, до 2030 года Якутия планирует приобрести для авиакомпании «Якутия» до 12 самолетов ТУ-214, полностью оснащенных российскими комплектующими.

– В период западных санкций вопрос осуществления безопасности авиаперевозок является одним из ключевых. Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать собственную авиацию, строить и использовать суда российского производства. И вот сейчас мы выполняем задачу, поставленную Президентом. Это соглашение будет работать на развитие территориальной транспортной связанности нашей большой республики, – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Ту-214 – среднемагистральные самолеты, которые будут использоваться для беспересадочных перевозок пассажиров из Якутии в центральные города России.

– Это позволит нам поддерживать транспортную связанность, увеличить пассажирооборот и снизить стоимость на техобслуживание и ремонт воздушных судов, – сказал глава республики.

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