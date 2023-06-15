Трем жителям Якутии грозит 15 лет колонии за крупное вымогательство у знакомого

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение против трех мужчин, которых обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Они требовали от знакомого 3 миллиона рублей, угрожая в противном случае уничтожить его репутацию, тиражируя фейки.

Вся ситуация произошла в 2021 году: в прокуратуре не уточнили, какие именно сведения мужчины угрожали начать распространять, но их жертва под давлением все же сдалась и передала вымогателям деньги. Правда, шантажируемый якутянин также обратился в правоохранительные органы и мужчин задержали.

Как рассказали в прокуратуре, уголовное дело уже было направлено в суд. Всем троим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что двое из вымогателей – это бывший сотрудник ФСБ Савва Алексеев и директор «Крытого рынка» Якутска Буянто Дондупов. Алексеев по данным ряда источников был связан со скандальным блогером Сусанной Рожиной, которая также попалась на вымогательстве, и судя по всему, именно она «сдала с потрохами» Алексеева. Третьим фигурантом дела стал брат Саввы Валериан.

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