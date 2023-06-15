В Якутии будут судить мужчину, который пришел в гости к бывшей и изнасиловал ее дочь

Фото: СК Якутии

Якутские следователи завершили работу над уголовным делом против 56-летнего жителя Ленского района. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней: по версии следствия, мужчина надругался над 15-летней школьницей.

Преступные действия мужчина совершил в декабре 2022 и январе 2023 года. Якутянин приходил в гости к бывшей сожительнице и ее 15-летней дочери. Точно неясно, знала ли мать девочки о фактах изнасилования своего ребенка, но сообщила обо всем правоохранителям не она, а родители подруг, которым школьница рассказала о случившемся.

Поначалу якутянин категорически отрицал вину, однако следователи собрали достаточно улик, а его самого отправили на полиграф. После этого мужчина наконец сознался в содеянном. Сейчас уголовное дело направили в суд.

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