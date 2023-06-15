Прокуратура Якутска отреагировала на сюжет про яму в Мархе, которая представляет опасность для людей

Фото: скриншот телесюжета «Якутия24»

Прокуратура Якутска организовала проверку по данным сюжета телеканала «Якутия24» о наличии ямы на улице Мостовиков микрорайона Марха, которая представляет опасность для людей.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о благоустройстве, обеспечению благоприятных условий проживания, действиям (бездействию) уполномоченных органов.

Ранее телеканал «Якутия24» выпустил сюжет о яме глубиной четыре метра. 3 июня один из жителей улицы Мостовиков проводил работы по подводке газопровода к своему участку. После этих работ на дороге осталась яма глубиной четыре метра, которая сейчас полностью залита водой.

Жители вынуждены ее объезжать не самым близким путем. А незнающие водители запросто могут утопить свои машины и погибнуть.

По словам местной жительницы Екатерины Стецуренко, она звонила в мэрию, диспетчерскую службу, горячую линию 112, полицию. И уже две недели прошли без каких-то изменений.

Жители также опасаются за детей, которые в ходе игр могут упасть в яму, залитую водой и не выбраться. Администрация Мархи пока не отреагировала на этот сюжет и жалобы.

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