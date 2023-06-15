В Якутии на 15 июня действует один лесной пожар в Олекминском районе

Фото: Минэкологии Якутии

По оперативным данным на 16:30 15 июня, в Якутиия зарегистрирован один лесной пожар — в Олекминском районе, передает Минэкологии республики.

Работают 46 десантников Олекминского и Ленского авиаотделений и 10 сотрудников службы наземной охраны лесов. К ним на помощь высылают пять работников парашютно-пожарной службы Якутского авиаотделения и 31 — десантно-пожарной службы Амурского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего тушить будут 92 человека. Задействовано три вертолета Ми-8.

Из-за отсутствия транспортной инфраструктуры тяжелую технику не могут доставить на место пожара.

Также пожарные отрабатывают вопрос логистики и применения взрывчатых материалов.

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