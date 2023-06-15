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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:30

В пятницу в Якутске ожидается кратковременный дождь

16 июня в Якутске снова пройдет дождь
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 16 июня, в Якутске температура воздуха составит до +18 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой кратковременный дождь, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью +9+11°, днем +16+18°. Ночью +9+11°, днем +16+18°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +22 градуса, ветер 5 м/с.

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