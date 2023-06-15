В пятницу в Якутске ожидается кратковременный дождь

Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 16 июня, в Якутске температура воздуха составит до +18 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой кратковременный дождь, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью +9+11°, днем +16+18°. Ночью +9+11°, днем +16+18°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +22 градуса, ветер 5 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.