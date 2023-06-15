В Якутии только один выпускник сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только один выпускник Якутии смог в 2023 году сдать профильную математику на сто баллов, сообщили в Центре мониторинга качества образования Минобрнауки Якутии.

Как пишет мэр Якутска Евгений Григорьев, этого ученика зовут Айтал Захаров. Он учится в Физико-техническом лицее имени В.П. Ларионова.

Подготовившие его учителя — Герасимова Любовь Сергеевна и Ефремов Валентин Павлович.

По указу главы Якутии Айтал получит 100 тысяч рублей. Столько же полагается и подготовившему его учителю. Но так как их двое, возникает вопрос: будут ли они делить сумму или каждому выплатят по сто тысяч? Думается, скорее первое. Или, возможно, всю сумму получит кто-то один.

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