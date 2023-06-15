В Якутии сэкономленные на выборах деньги предлагают направить на помощь участникам СВО

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

Как сообщил председатель ЦИК республики Евгений Федоров, в его адрес поступило письмо за подписью руководителя фракции СРЗП в Ил Тумэне Софрона Афанасьева. Справороссы предлагают установить единый день голосования 10 сентября, а не растягивать его на три.

- Увеличение количества дней для голосования усложняет наблюдение и контроль за избирательным процессом. Возможно, это повлечет за собой нарушения законодательства. Кроме этого, потребует существенного увеличения расходуемых денежных средств, - говорится в письме.

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

В послании указывается, что с предложением голосовать в течение одного дня в Центризбирком РФ обратились новые российские территории. Якутские справороссы предлагают последовать их примеру, а сэкономленные таким образом средства направить на помощь участникам спецоперации и членам их семей.

Председатель ЦИК республики отметил, что решение об установлении количества дней голосования находится в компетенции регионального избиркома. На этот счет у членов ЦИК Якутии нет единого мнения. Но уже завтра, 16 июня, пройдет совещание, на котором определят, в течение скольких сентябрьских дней в Якутии будут открыты участки для голосования. В отличие от СРЗП никакие другие политические партии не выразили свою позицию.