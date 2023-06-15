Минэкологии Якутии прокомментировало видео с грязной пеной на реке Лене у местности Кыл Бастах

Фото: скриншот видео

На днях в якутских соцсетях и пабликах распространилось видео, на котором неизвестный мужчина показывает «пенно-химическую субстанцию ядовито-желтого цвета» на поверхности реки рядом с местностью Кыл Бастах.

«Широкая полоса идет, шириной 200 метров. Что-то тут не то», — говорит он.

В силу недавно произошедшего разлива бензина из-за столкновения двух танкеров выше по течению реки Лены в Иркутской области некоторые предположили, что загрязнение дошло до Якутии.

В четверг, 15 июня, Минэкологии Якутии пояснило, что подобное вспенивание воды обычно происходит во время паводка. В боковых речках и ручьях течение усиливается, и в результате на нижних порогах и перекатах образуется пена, на ней могут оседать взвешенные вещества и частицы разного лесного сора. А потом все это впадает в большую реку.

Редакция «КП — Якутия» напоминает, что такое происходит каждый год.

Тем не менее на место выехали сотрудники Хангаласской инспекции государственного экологического мониторинга для отбора пробы воды. Если лабораторные исследования покажут загрязнение, будут приняты соответствующие меры реагирования.

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