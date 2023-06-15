В 2ГИС запустят интерактивную карту Ус Хатын к Ысыаху Туймаады

Фото: KP.RU

В приложении электронного справочника 2ГИС появится интерактивная карта местности Ус Хатын, где 24-25 июня пройдет «Ысыах Туймаады-2023».

Любой желающий сможет получить доступ к быстрой и точной навигации в местности Ус Хатын, найти любую площадку, сооружение или тюсюлгэ. Достаточно в поисковой строке приложения набрать «Ысыах».

Карта в прошлом году прошла апробацию, а сейчас уже состоялся полноценный запуск. Она будет доступна даже при отсутствии интернет-соединения.

Пользователи смогут найти стоянки для автомобилей, автобусные остановки, общественные туалеты и пункт скорой помощи. А также смогут построить маршрут до места проведения праздника на собственном автомобиле и на общественном транспорте. В сервисе также будет доступна программа национального праздника.

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