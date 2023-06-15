Беспилотники и креативная индустрия. Якутия и АСИ обсудили сотрудничество по приоритетным проектам

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

14 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев встретился с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Светланой Чупшевой.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, стороны обсудили результаты внедрения механизмов Национальной социальной инициативы.

Национальная социальная инициатива (НСИ) – это система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, направленная на повышение качества жизни людей.

– В результате внедрения в Якутии механизмов Национальной социальной инициативы по методологии АСИ существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей в регионе. В настоящее время ведется работа по применению лучших практик АСИ в нашей республике, – сказал Айсен Николаев.

В прошлом году по итогам рейтинга качества жизни за 2021 год в республике были определены 14 проблемных вопросов в сферах здравоохранения, социальной защиты и образования, а также продолжена реализация утвержденной в 2021 году дорожной карты по жизненной ситуации «Трудоустроиться через Центр занятости населения».

Светлана Чупшева высоко оценила работу в регионе по реализации дорожных карт Национальной социальной инициативы.

Также Николаев и Чупшева обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. Руководитель региона рассказал, что в декабре 2022 года был открыт Центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе Якутского колледжа связи и энергетики.

Также Якутия всерьез задумалась о создании своих БПЛА. На базе Технопарка «Якутия» планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту дронов. Уже разработан проект Концепции формирования генерального интегратора беспилотных авиационных систем в республике до 2030 года. Планируется запустить региональный научно-производственный центр на базе создаваемой лаборатории и производственного цеха.

Айсен Николаев также рассказал про успехи региона в сфере креативных индустрий. АСИ и Якутия займутся совместным исследованием этой сферы, чтобы выработать рекомендации и передать положительный опыт другим регионам.

Справка КП:

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.