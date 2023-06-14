В Якутии высадили парашютистов для ликвидации лесного пожара

В Якутии был обнаружен лесной пожар в Олекминском улусе. Возгорание началось всего в 30 километрах от села Бирюк. Его обнаружили во время авиапатрулирования на самолете АН-2, рассказал министр экологии Евгений Перфильев.

«Были высажены парашютисты пожарные. В данный момент лесной пожар тушится силами 29 сотрудников авиа-парашютной службы нашей Авиалесоохраны», – рассказал министр.

По его словам, лесной пожар действует на площади 50 га. Местами он переходит на верховой пожар.

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