Выборы в городскую Думу Якутска пройдут 10 сентября

Фото: Гордума Якутска

В Якутске прошла 50-я очередная сессия городской Думы. Было рассмотрено 23 вопроса, в том числе, о назначении выборов депутатов нового созыва. Было решено, что выборы пройдут 10 сентября – в единый день голосования в РФ, когда будут также избираться новые депутаты в Госдуму, главы регионов и местные парламентарии.

Также в ходе заседания был заслушан отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Бюджет был исполнен по доходам на 29,7 млрд рублей, по расходам – 29,4 млрд рублей. При этом в сравнении с прошлым годом поступление доходов в бюджет города увеличилось более чем на 30%.

Другие вопросы коснулись ряда нормативных актов, утверждения границ территорий общественного самоуправления «ТакМак» и «Стрелка-1», и согласования кандидатур на награждение граждан знаками отличия за заслуги перед Якутском.

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