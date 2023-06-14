В Якутии впервые стартовал форум для педагогов допобразования

Фото: правительство Якутии

В Якутии начался первый в республике форум «Педагог дополнительного образования: профессиональные вызовы – необходимые компетенции». Его организовали в Верхневилюйске: масштабное мероприятие собрало десятки участников.

«На полях форума организованы образовательные площадки, мастер-классы, круглые столы, проектные секции. Участники обсудят комплекс мер по управлению качеством дополнительного образования, рассмотрят вопросы деятельности муниципальных опорных центров, методического сопровождения организаций дополнительного образования детей», – рассказали в региональном правительстве.

Форум еще не закончился, но уже известно, что по его итогам будет принята резолюция с предложениями по развитию допобразования. Также будут сформированы электронные сборники методических материалов.

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