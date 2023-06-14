В Якутске 15 июня прогнозируются заморозки

Фото: KP.RU

Непогода не отступает. В ночь на 15 июня в столице Якутии ожидаются существенные похолодания.

– Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с Ночью +3+5°, в окрестностях заморозки до 0,-2°, в воздухе и на почве. Днем +20+22°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

К слову, завтра в Центральной Якутии также прогнозируются минусовые температуры.

Днем 14 июня в Якутске было всего 8 градусов тепла.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.