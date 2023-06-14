Для «Полярных авиалиний» закуплены два вертолета Ми-8 МТВ-1

Фото: АК "Полярные авиалинии"

Две единицы вертолетов пополнят парк воздушных судов «Полярных авиалиний», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что поставка осуществляется при поддержке главы и правительства республики в рамках контракта по финансовому лизингу с Государственной транспортной лизинговой компанией. В скором времени опытные экипажи из 2-й авиационной эскадрильи авиакомпании перегонят воздушные суда в Якутск.

– Техника новая, 2023 года выпуска. Изготовлены в Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». Они также будут оснащены двумя комплектами подвесных дополнительных топливных баков и съемными медицинскими модулями, – сказал генеральный директор авиакомпании Семен Винокуров.

Вертолеты будут выполнять срочные санитарные задания, социально-значимые пассажирские перевозки, а также при необходимости будут задействованы в тушении лесных пожаров, поиска и спасения граждан и т.д.

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