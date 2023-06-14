В Центральной Якутии при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов

Фото: 7dach.ru

В ночь на 15 июня в центральной части Якутии при прояснении температура упадет до минусовых значений, предупреждает Якутское УГМС.

«В ближайшие сутки, 15 июня, в центральных, заречных районах, в Якутске и его окрестностях при прояснении ожидаются заморозки до 0,-2° в воздухе и на почве», — говорится в прогнозе.

В Оленекском, на севере Мирнинского района прогнозируют умеренные дожди, в Ленском — грозы с порывами ветра до 15-18 м/с. На большей части остальной территории республики пройдет небольшой дождь.

В Жиганском и Кобяйском районах также ожидают усиление ветра.

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