«Говорить об ущербе природе Якутии пока рано». Власти региона заявили, что содержание нефтепродуктов в пределах санитарных норм

Фото: скриншот видео оперштаба Якутии

Дмитрий Садовников отметил, что завтра теплоход прибудет до точки разгрузки ГСМ в посёлок Пеледуй, где будет установлен точный объём потерь нефтепродуктов.

По его словам, данный инцидент не приведёт к существенным изменениям в осуществлении завоза топлива для нужд республики. Районы республики будут обеспечены нефтепродуктами своевременно и в полном объёме, заверил он.

– Говорить об ущербе природе Якутии пока рано. Министерством экологии республики организован оперативный мониторинг состояния воды в реке Лена в пределах Ленского, Олекминского и Хангаласского районов. Пробы отбираются не менее двух раз в сутки. Первая проба в Ленском районе была отобрана вчера вечером. Проведённый экспресс-анализ качества воды на содержание нефтепродуктов показал, что содержание нефтепродуктов в пределах санитарных норм и установленных нормативов качества воды для рыбохозяйственных водоемов, – сказал Садовников.

Отбираемые пробы будут консервироваться и направляться в центральную лабораторию на дополнительный анализ.

– В случае обнаружения превышений содержания нефтепродуктов, материалы будут передаваться в Управление Росприроднадзора по Якутии для принятия мер реагирования, в том числе по возможному расчёту ущерба, так как река Лена является объектом федерального государственного экологического мониторинга, – добавил он.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901».

В результате аварии была повреждена грузовая кормовая емкость судна «Ерофей Хабаров». В ней было 148 тонн бензина, часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Минэкологии Якутии заявило, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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