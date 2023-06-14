Врач и учитель из Якутии получили государственные награды РФ

Фото: gov39.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами врача и учителя из Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу медалью награждена Карпеш Елизавета Афанасьевна, врач Республиканского социально-оздоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов.

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено Денисовой Маргарите Егоровне, учителю Национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2 Якутска.

Указ был подписан 9 июня.

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