Лучший по профессии: в АЛРОСА прошел чемпионат профмастерства

На прошлой неделе в АЛРОСА прошел корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии». Фото: АЛРОСА
В этом году чемпионат собрал 79 профессионалов алмазной компании из 14 подразделений и дочерних обществ АЛРОСА. В течение 6 дней на площадках Мирного и Айхала они боролись за звание лучшего по 9 направлениям, показав свое мастерство в теории и на практике.
Соревнования были разнообразными и интересными: сортировка алмазов на время, мастерское владение ковшом экскаватора, выполнение трюков с мячом и спичечным коробком с помощью ковша большегруза.
Профессионалы показали мастерское владение ковшом: пытались сбить баскетбольным мячом кегли для боулинга. Фото: АЛРОСА
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПРОФЕССИОНАЛА
Чемпионат «Лучший по профессии» способствует популяризации рабочих профессий в компании, определению ключевых сотрудников компании и внедрению новых инициатив, направленных на повышение эффективности.
- Поздравляю победителей и благодарю всех участников: вы в очередной раз подтвердили высокий уровень мастерства, которое не только вызывает уважение и восхищение коллег, но и вдохновляет молодое поколение - тех, кто хочет реализовать свой талант и расти вместе с нашей компанией, - сказал на церемонии закрытия соревнований генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
Водитель большегрузного самосвала
I место - Роман Александрович Турбин, Айхальский ГОК
II место - Андрей Игоревич Карпенко, Айхальский ГОК
III место - Олег Фаритович Гарипов, Удачнинский ГОК
Грохотовщик
I место - Антон Рашитович Латыпов, Айхальский ГОК
II место - Антон Сергеевич Бабушкин, АО «Севералмаз»
III место - Александр Геннадьевич Гуров, Айхальский ГОК
Надежда АЛРОСА - Алексей Витальевич Бискаев, Удачнинский ГОК
Евгений Седых, машинист экскаватора «Алмазы Анабара»: «Сложнее всего было набрать ковшом воды в ведро». Фото: АЛРОСА
Машинист ПДМ
I место - Ильмир Ильшатович Бадртдинов, Айхальский ГОК
II место - Евгений Владимирович Иващенко, Удачнинский ГОК
III место - Константин Евгеньевич Бакаев, Мирнинско-Нюрбинский ГОК
Гордость АЛРОСА - Александр Юрьевич Яковлев, Айхальский ГОК
Электромонтер ВЛЭП
I место - Александр Иванович Иванов, Мирнинско-Нюрбинский ГОК
II место - Роберт Зиннэтович Арапов, Айхальский ГОК
III место - Владимир Владимирович Семенов, Мирнинско-Нюрбинский ГОК
Сварочные технологии
I место - Дмитрий Сергеевич Махнев, ООО «Айхалтрансгаз»
II место - Владимир Владимирович Иванов, АО «Алмазы Анабара»
III место - Борис Бронеславович Нутчин, АО «Алмазы Анабара»
Гордость АЛРОСА - Евгений Викторович Пиняев, СТ «Алмазтехмонтаж» УКС
Надежда АЛРОСА - Юлия Дмитриевна Бондарчук, Удачнинский ГОК
Водитель ТС
I место - Владислав Владимирович Пожидаев, ООО «Алмаздортранс»
II место - Алексей Владимирович Быков, ООО «Алмаздортранс»
III место - Сергей Николаевич Суляев, Мирнинское авиапредприятие
Сортировщик алмазной продукции
I место - Наталья Владимировна Осипова, филиал ЯПТА «АК «АЛРОСА»
II место - Елизавета Александровна Марышова, филиал «Единая сбытовая организация АЛРОСА»
III место - Исмоил Хусанжонович Максудов, Центр сортировки алмазов
Наталья Осипова, сортировщик алмазов ЯПТА, рада представлять якутское предприятие по торговле алмазами в компетенции «Сортировка». Фото: АЛРОСА
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
I место - Дмитрий Владимирович Моротченко, Мирнинско-Нюрбинский ГОК
II место - Анатолий Баирович Данжеев, Мирнинско-Нюрбинский ГОК
III место - Дзанаев Арсен Константинович, Айхальский ГОК
Гордость АЛРОСА - Иван Васильевич Гурдяев, Айхало-Удачнинское отделение УМТС
Надежда АЛРОСА - Александр Алексеевич Варганов, Айхальский ГОК
Машинист экскаватора
I место - Дмитрий Олегович Горбенко, Айхальский ГОК
II место - Владимир Сергеевич Долидзе, АО «Севералмаз»
III место - Василий Анатольевич Егоров, АО «Алмазы Анабара»