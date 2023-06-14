Лучший по профессии: в АЛРОСА прошел чемпионат профмастерства

На прошлой неделе в АЛРОСА прошел корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии». Фото: АЛРОСА

В этом году чемпионат собрал 79 профессионалов алмазной компании из 14 подразделений и дочерних обществ АЛРОСА. В течение 6 дней на площадках Мирного и Айхала они боролись за звание лучшего по 9 направлениям, показав свое мастерство в теории и на практике.

Соревнования были разнообразными и интересными: сортировка алмазов на время, мастерское владение ковшом экскаватора, выполнение трюков с мячом и спичечным коробком с помощью ковша большегруза.

Профессионалы показали мастерское владение ковшом: пытались сбить баскетбольным мячом кегли для боулинга. Фото: АЛРОСА

ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПРОФЕССИОНАЛА

Чемпионат «Лучший по профессии» способствует популяризации рабочих профессий в компании, определению ключевых сотрудников компании и внедрению новых инициатив, направленных на повышение эффективности.

- Поздравляю победителей и благодарю всех участников: вы в очередной раз подтвердили высокий уровень мастерства, которое не только вызывает уважение и восхищение коллег, но и вдохновляет молодое поколение - тех, кто хочет реализовать свой талант и расти вместе с нашей компанией, - сказал на церемонии закрытия соревнований генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА

Водитель большегрузного самосвала

I место - Роман Александрович Турбин, Айхальский ГОК

II место - Андрей Игоревич Карпенко, Айхальский ГОК

III место - Олег Фаритович Гарипов, Удачнинский ГОК

Грохотовщик

I место - Антон Рашитович Латыпов, Айхальский ГОК

II место - Антон Сергеевич Бабушкин, АО «Севералмаз»

III место - Александр Геннадьевич Гуров, Айхальский ГОК

Надежда АЛРОСА - Алексей Витальевич Бискаев, Удачнинский ГОК

Евгений Седых, машинист экскаватора «Алмазы Анабара»: «Сложнее всего было набрать ковшом воды в ведро». Фото: АЛРОСА

Машинист ПДМ

I место - Ильмир Ильшатович Бадртдинов, Айхальский ГОК

II место - Евгений Владимирович Иващенко, Удачнинский ГОК

III место - Константин Евгеньевич Бакаев, Мирнинско-Нюрбинский ГОК

Гордость АЛРОСА - Александр Юрьевич Яковлев, Айхальский ГОК

Электромонтер ВЛЭП

I место - Александр Иванович Иванов, Мирнинско-Нюрбинский ГОК

II место - Роберт Зиннэтович Арапов, Айхальский ГОК

III место - Владимир Владимирович Семенов, Мирнинско-Нюрбинский ГОК

Сварочные технологии

I место - Дмитрий Сергеевич Махнев, ООО «Айхалтрансгаз»

II место - Владимир Владимирович Иванов, АО «Алмазы Анабара»

III место - Борис Бронеславович Нутчин, АО «Алмазы Анабара»

Гордость АЛРОСА - Евгений Викторович Пиняев, СТ «Алмазтехмонтаж» УКС

Надежда АЛРОСА - Юлия Дмитриевна Бондарчук, Удачнинский ГОК

Водитель ТС

I место - Владислав Владимирович Пожидаев, ООО «Алмаздортранс»

II место - Алексей Владимирович Быков, ООО «Алмаздортранс»

III место - Сергей Николаевич Суляев, Мирнинское авиапредприятие

Сортировщик алмазной продукции

I место - Наталья Владимировна Осипова, филиал ЯПТА «АК «АЛРОСА»

II место - Елизавета Александровна Марышова, филиал «Единая сбытовая организация АЛРОСА»

III место - Исмоил Хусанжонович Максудов, Центр сортировки алмазов

Наталья Осипова, сортировщик алмазов ЯПТА, рада представлять якутское предприятие по торговле алмазами в компетенции «Сортировка». Фото: АЛРОСА

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования

I место - Дмитрий Владимирович Моротченко, Мирнинско-Нюрбинский ГОК

II место - Анатолий Баирович Данжеев, Мирнинско-Нюрбинский ГОК

III место - Дзанаев Арсен Константинович, Айхальский ГОК

Гордость АЛРОСА - Иван Васильевич Гурдяев, Айхало-Удачнинское отделение УМТС

Надежда АЛРОСА - Александр Алексеевич Варганов, Айхальский ГОК

Машинист экскаватора

I место - Дмитрий Олегович Горбенко, Айхальский ГОК

II место - Владимир Сергеевич Долидзе, АО «Севералмаз»

III место - Василий Анатольевич Егоров, АО «Алмазы Анабара»