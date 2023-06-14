Где жители Якутии могут пройти полный «техосмотр» организма за 5 дней

В последние годы все больше людей обращаются в клинику «РЖД-Медицина» в Новосибирске именно за диагностикой. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

По словам к. м. н., заведующей терапевтическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске врача-пульмонолога Надежды Поповой, терапевтическое отделение клиники работает по абсолютно разным терапевтическим профилям. В клинике создали чекап, по которому человек за 5 дней госпитализации в одноместной палате люкс проходит полное обследование организма с выпиской больничного листа. Здесь ждут пациентов со всей страны.

- Я называю это «техосмотром» организма. У нас есть женский и мужской чекап. Эти программы продуманны и составлены с учетом нашего опыта, возможностей. Сюда входят и колоноскопия с наркозом, и ФГДС, и различные МРТ (магнитно-резонансная томография), и КТ (компьютерная томография) - полный комплекс обследований. Создание чекапа было очень актуальным: в последний год многие обращаются в клинику именно за диагностикой. Есть крайне занятые люди, которые не могут позволить себе ездить в разные концы города за разными исследованиями и анализами. Не каждый может найти время ходить в поликлинику, выбивать талончики, выделять время на запись и походы по разным врачам и лабораториям. А порой люди просто не знают, какие именно обследования им необходимы, - поясняет Надежда Попова.

Надежда Попова, к. м. н., заведующая терапевтическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске, врач-пульмонолог. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

Когда человек поступает в клинику «РЖД-Медицина» в Новосибирске, с ним беседует квалифицированный доктор, распознает основные проблемы и определяет, что нужно дообследовать. После этого все исследования интерпретируют, объясняют пациенту результаты и продумывают лечение. Если необходимо, дают направления к узким специалистам.

Надежда Попова пояснила: крайне важно не затягивать и заботиться о своем здоровье вовремя. По пульмонологическому профилю клиника активно работает с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, пневмониями, тромбоэмболиями и ковидными синдромами. Кстати, врач отметила, что ковид никуда не делся: в клинику обращается много пациентов с постковидным синдромом, который в последние годы «славится» развитием бронхиальной астмы и фиброзом легких.

- Мы лечим и стабилизируем все, что вызывает легочную, сердечную и почечную недостаточность и при необходимости ведем своих пациентов. Многие возвращаются к нам повторно, чтобы стабилизировать состояние и подкорректировать лечение. Это очень правильный подход. Я всем рекомендую быть внимательными к себе и вовремя заботиться о своем организме, - подытожила Надежда Попова.

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