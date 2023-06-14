В Якутии 12 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку — в Якутии максимальный балл получили 12 выпускников школ, сообщила министр образования и науки республики Ирина Любимова.

Это на пять человек больше, чем в прошлом году.

«Я как министр эту радость оцениваю как большой совместный труд ученика, учителя и родителей, которые вкладывают в развитие своего ребенка и создают все условия для его качественного обучения и подготовки к экзаменам. Я всех поздравляю. Вся республика вами гордится!» — приводятся слова министра в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее стобалльниками стали 11 выпускников школ Якутии, сдавшие ЕГЭ по литературе (восемь человек) и химии (три) на высший балл.

По указу главы республики Айсена Николаева все они и их учителя получат премию в сто тысяч рублей.

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