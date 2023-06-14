В Якутии осудили бывшую начальницу отделения почтовой связи, укравшую более двух миллионов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Намском районе вынесли приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи, обвиненной в хищении более двух миллионов рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Ее осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В суде установлено, что женщина используя свое служебное положение, с марта по май 2022 года похитила из кассы более 2,2 миллионов рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Суд приговорил бывшую начальницу к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Также суд удовлетворил иск АО «Почта России» о взыскании с подсудимой суммы ущерба, причиненного преступлением. Приговор вступил в законную силу.

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