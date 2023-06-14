С конца мая в Якутии в разы увеличилось число укусов клещей

В Якутии зафиксирован рост нападений клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 11 районах республики и в Якутске отмечаются укусы клещей, среди которых выявлены зараженные опасными заболеваниями, сообщает Роспотребнадзор Якутии.

Всего в регионе зафиксирован 131 укус, в том числе у 21 ребенка. Чаще всего эти членистоногие нападали в Ленском районе, где наблюдалось уже 49 случаев, в том числе у 11 детей, а также в Алданском районе – 31 случай, среди которых 4 детей. Также от клещей пострадали жители Олекминского района – 18 случаев, Нерюнгринского – 16 случаев, в том числе 2 завозных из Хабаровска и на трассе Благовещенск-Нерюнгри, и Мегино-Кангаласского района – 3 случая, в том числе 2 завозных из Сочи и Благовещенска.

Нападения возбудителей опасных инфекций обнаружены и в Якутске – 7 случаев, в том числе 2 завозных укуса из Новосибирска и Калуги санаторий «Калуга-Бор», в Сунтарском – 2, в Верхневилюйском, Мирнинском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском – по одному.

– Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Серопрофилактика проведена 98 укушенным. Лишь пятеро пострадавших были ранее привиты, – сообщает пресс-служба ведомства.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в республики исследован 51 клещ, среди которых обнаружены носители опасных заболеваний. К примеру, анализ одного клеща из Мегино-Кангаласского района показал положительный результат на клещевой энцефалит, 4 клеща из Мегино-Кангаласского, Олекминского, Ленского и Мирнинского районов – на клещевой боррелиоз, еще один из Мирнинского района – на гранулоцитарный анаплазмоз человека. Остальные показали отрицательные результаты.

По данным на 13 июня всего в Якутии привито 4485 человек, в том числе 402 ребенка.

В местах массового пребывания людей проводятся профилактические акарицидные обработки. Такие работы проведены на территории в 47,03 га, в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Нюрбинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах.

Профилактика укусов клещей

Каждый человек, находясь на природе должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей. Отправляясь в турпоход, на садово-огородные участки или выезжая в другие регионы, следует получить прививку против клещевого энцефалита за 2 недели до выезда. Для этого необходимо обратиться в поликлинику.

Снимать клеща лучше у врача в травматологическом пункте или в своей в поликлинике. Если вы хотите удалить клеща самостоятельно, то необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Важно не оборвать хоботок, - место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), - после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, - если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Удаленного клеща ни в коем случае нельзя давить пальцами на себе и расчесывать место укуса. Вирус энцефалита может попасть в кровь через трещинки на коже.

Для исследования клеща можно сдать в учреждение здравоохранения при обращении за медпомощью, в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике» (в Якутске лаборатория располагается по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 9).

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