О перекрытии улиц в Якутске на 13 июня

Фото: мэрия Якутска

В Якутске постоянно проводятся дорожные работы, из-за чего весь город стоит в пробках. Собрали, что известно по перекрытиям по состоянию на 13 июня.

Петра Алексеева

В ночь с 13 на 14 июня будут перекрыты две полосы из четырех на улице Петра Алексеева на участке с Лермонтова до Пояркова. Там заменят магистральный газопровод высокого и низкого давления, который эксплуатируется с начала 1960-х годов. Пора уже его заменить.

Фото: 2ГИС

На той же Петра Алексеева с 15 июня по 31 октября перекроют подъездную дорогу к Станции переливания крови на участке от Петра Алексеева до парковки Петра Алексеева, 87.

Кальвица

Там будут демонтировать магистральные сети с опорами. Движение будет ограничено на двух полосах проезжей части возле торгового центра «Улуру Молл» с 15 июня по 30 июля.

Переулок Вилюйский

Здесь также прокладывают газовый трубопровод высокого давления. Движение перекрыто с 9 июня до 23:00 часов 18 июня по улице Лермонтова на пересечении с переулком Вилюйский.

Аржакова

В связи с ремонтом улицы Аржакова будет перекрыто движение транспортных средств на участке от улицы Чернышевского до улицы Кирова. Улица будет перекрыта с 10 июня по 30 сентября 2023 года.

Фото: 2ГИС

Пояркова

По плану улицу должны ввести в эксплуатацию 1 декабря этого года. Работы проходят на участке от Дзержинского до Октябрьской. Движение перекрывают полосами, но не полностью.

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