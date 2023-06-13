Дождь в Якутске не прекратится ни ночью, ни днем 14 июня

Фото: KP.RU

В среду, 14 июня небо над Якутском будет вновь затянуто тучами.

– Ночью, утром умеренный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Ночью +5+7°, днем +11+13°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 13 июня в Якутске было всего плюс 5 градусов. Небольшой фоторепортаж с промозглых улиц столицы можно увидеть по ссылке.

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