«Учись и работай»: студенты совмещают учебу с работой в АЛРОСА

Василий Винокуров, студент 5-го курса Мирнинского политехнического института. Фото: АЛРОСА

Возможность учиться и работать на предприятиях АЛРОСА появилась у студентов Мирнинского политехнического института и регионального технического колледжа. В 2023 году алмазная компания запустила программу «Учись и работай». Сегодня порядка 30 студентов учебных заведений Мирнинского района совмещают учебу с работой на предприятиях АЛРОСА.

Проект «Учись и работай» в 2022 году инициировал Корпоративный университет АЛРОСА. Идею поддержали Мирнинский политехнический институт - филиал СВФУ и Мирнинский региональный технический колледж. Один из первых участников программы, студент 5-го курса Мирнинского политехнического института Василий Винокуров, второй месяц совмещает учебу с работой слесаря Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.

- Я работаю 2/2, и, когда переходишь с ночной смены, остается только один день на то, чтобы что-то сделать. Одновременно должен писать курсовые и работать. Сложновато, но у нас очень понимающие преподаватели, - говорит он.

Попасть в программу непросто. Нужно пройти два отборочных этапа. Сначала лучших отбирает деканат учебного заведения, а после будущие сотрудники проходят собеседование в АЛРОСА. Участники «Учись и работай» переходят на индивидуальную форму обучения и становятся частью многотысячного коллектива алмазной компании.

Юлия Брусенская, эксперт направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета АЛРОСА. Фото: АЛРОСА

- Они официально трудоустраиваются в компанию, уже являются нашими молодыми специалистами. По окончании учебы продолжат работу на тех предприятиях, куда были приняты, - рассказала эксперт направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета АЛРОСА Юлия Брусенская.

Андрей Задорожный в 2022 году проходил производственную практику электрослесарем в Мирнинско-Нюрбинском комбинате. Молодого человека заметили и предложили трудоустройство по программе «Учись и работай». Работа помогает закрепить теорию, уверен он.

Андрей Задорожный, в 2022 году проходил производственную практику электрослесарем в Мирнинско-Нюрбинском комбинате. Фото: АЛРОСА

- Меня всегда ставят в паре с опытным электриком, так как у меня еще нет большого опыта и знаний. Мы выезжаем на разные объекты, где я помогаю выполнять какие-то незначительные работы, помогаю своему электрику, с которым меня ставят в пару, - говорит Андрей.

Сегодня в программе участвуют 22 студента регионального технического колледжа. После получения диплома большинство планируют работать в АЛРОСА.

- Опыт показывает, что это нормальный шаг. Они справляются с этой программой, и в дальнейшем их число будет увеличиваться, - уверен директор Мирнинского регионального технического колледжа Владимир Березовой.

Сегодня по программе «Учись и работай» студенты работают слесарями, электромонтерами и электрослесарями в Мирнинско-Нюрбинском, Айхальском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах. В следующем году в АЛРОСА планируется расширить проект, чтобы принимать в программу еще больше студентов.

МК «Алмазный край».