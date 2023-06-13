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НовостиОбщество13 июня 2023 2:52

Якутянина приговорили к 3,5 года колонии-поселения за повторное пьяное вождение

Также его на пят лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нерюнгри состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимый, имея судимость за пьяное вождение, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Его остановили сотрудники полиции.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Приговор — три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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