В Якутске может появиться льготная аренда жилья для жителей аварийных домов

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Глава Якутска Евгений Григорьев поручил департаменту экономики, ДГТИ и ДЖО предварительно проработать вопрос о льготной аренде жилья для жителей аварийных домов, не имеющих иного жилья, передает окружная администрация столицы республики.

«Мы обсуждали этот вопрос во время встреч с жильцами аварийных домов в Строительном округе, люди проявили заинтересованность. Необходимо просчитать возможные расходы и охват, исходя из текущих параметров муниципальной программы переселения», — приводятся слова мэра.

Адресные встречи с жильцами аварийных домов в Строительном округе будут проходить еженедельно.

Для этого по каждому дому готовят список документов: сколько человек прописано и сколько живет реально, выписки из ЕГРН с указанием иной недвижимости, социальный статус жильцов, факты сдачи жилья в аренду и т.д.

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