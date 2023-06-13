Компания, предложившая взятку алданскому лесничему, обжаловала сумму штрафа

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Очередной приговор вынесен по делу о взятке, которую одна из компаний Алданского района попыталась дать сотруднику местного лесничества, сообщает прокуратура Якутии.

Пермская компания ООО «СГК-1» обязана была провести биологическую рекультивацию земель. Но вместо проведения работ 45-летний заместитель главного инженера по охране труда предложил взятку в 200 тысяч рублей должностному лицу за фиктивное подтверждение.

О коррупции лесничий сообщил в правоохранительные органы, после чего было произведено задержание при передаче взятки. В ноябре 2022 года задержанный мужчина был осужден на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. В январе 2023 года Верховный суд с учетом смягчающих обстоятельств отменил штраф, оставив лишь основное наказание.

На само предприятие в декабре прошлого года суд первой инстанции наложил штраф в размере 1 миллиона рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест в пределах суммы штрафа. В июне 2023 года представители компании сумели частично обжаловать этот приговор, суд снизил сумму штрафа до 500 тысяч рублей.

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