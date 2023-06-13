Городской пляж Якутска готовится к открытию сезона

Фото: KP.RU

Единственный официальный пляж Якутска почти готов к запуску очередного купального сезона, сообщает газета «Эхо столицы».

– На территории завершены уборка, ремонт и благоустройство. Заключены договоры на охрану прибрежной зоны и соглашение с ГИМС для работы на воде, – рассказали в МУП «СТО».

Осталось дождаться лишь самого важного – результатов лабораторного анализа проб воды и песка, которые были взяты еще 8 июня. Без этого город не получит разрешение на официальное открытие пляжа.

Напомним, в прошлом году разрешение было получено лишь 5 июля, но из-за жары горожане открыли купальный сезон на целый месяц раньше на свой страх и риск.

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