В селе Намцы началось строительство школы на 450 мест

Фото: Андрей СОРОКИН

В Намцах 12 июня забили первую сваю нового долгожданного здания школы №2, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Глава республики Айсен Николаев назвал символичным тот факт, что возведение нового объекта стартовало в День России. На этот объект республика получила порядка 200 млн рублей, еще часть средств будет выделена из регионального бюджета, отметил спикер Государственного собрания Ил Тумэн Алексей Еремеев.

В трехэтажном здании площадью 5854,87 кв. м. обустроят 17 учебных кабинетов, 2 лингафонных кабинета, мастерские, спортивный зал с раздевальными, актовый зал на 270 мест, столовая на 150 посадочных мест. Срок сдачи – декабрь 2024 года.

Школа строится в рамках нацпроекта «Образования», благодаря которому за последние 5 лет в республике введены 48 новых средних учебных заведений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.