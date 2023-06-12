В Якутске 13 июня ожидаются сильный ветер и дождь

Фото: KP.RU

Во вторник, 13 июня, в столице Якутии похолодает из-за осадков и ветра.

– Ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью порывы 9-14 м/с Ночью +5+7°, днем +13+15°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 12 июня в Якутске метеорологи зафиксировали плюс 18 градусов тепла и ветер со скоростью 3 метра в секунду.

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