Водитель-лишенник опрокинул бензовоз с дизелем в Мегино-Кангаласском районе Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

Сообщение об опрокинувшемся бензовозе на федеральной автодороге «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе поступило в дежурную часть около 10 часов утра 11 июня, сообщила пресс-служба ГИБДД Якутии.

По предварительным данным, 42-летний водитель Scania ехал в сторону Магадана на высокой скорости и на 63-м километре автодороги не вписался в поворот — большегруз вылетел в кювет и упал на бок.

Бензовоз был гружен дизельным топливом. На месте происшествия разлива нефтепродуктов нет.

Водитель был лишен прав в феврале 2023 года. В салоне был один, трезв и пристегнут ремнем безопасности. В ДТП не пострадал.

Районная Госавтоинспекция отмечает, что данный участок дороги не является местом концентрации ДТП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.