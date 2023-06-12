Сотрудникам МВД Якутии выплатят единовременную специальную выплату

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о единовременной специальной выплате работникам МВД республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Сегодня, в День России, приняли присягу молодые сотрудники Министерства внутренних дел. Очень рад был разделить с ними этот торжественный момент. Желаю с честью выполнять свою работу, быть опорой и надежной защитой якутян!

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Он объявил, что указ коснется работников патрульно-постовой, дорожно-патрульной, охранно-конвойной служб, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

На эти цели будет выделено 100 миллионов рублей из бюджета республики. Порядка тысячи сотрудников получат свыше 90 тысяч рублей единовременной социальной выплаты.

Также он передал личному составу МВД ключи от новых автомобилей.

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