Якутская оперная певица исполнила рок-кавер на песню «Гвардия Петра»

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Зинаида Колодезникова перепела песню музыканта Олега Абрамова (творческий псевдоним RADIO TAPOK). Он ведет свой YouTube-канал и создает переводы известных зарубежных хитов, а также рок-версии российских и советских песен. С 2022 года начал писать свои собственные песни, в которых воспеваются некоторые исторические события.

В песне описывается знаменитая битва под Нарвой в 1700 году, когда 40-тысячное, но слабо обученное войско Петра дрогнуло под ударом 9-тысячной армии шведов под командованием Карла XII. Только три полка — Семеновский, Преображенский и Лефортовский оказали сопротивление и не побежали с поля боя.

Клип на песню снимали в музее «Россия – моя история» в Якутске. Премьера клипа состоялась сутки назад и набрала уже свыше 4000 просмотров. Ссылка для читателей Дзена.

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