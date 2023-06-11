Фургон упал на бок на автодороге «Нам» в Якутске

Фото: Столичная Госавтоинспекция

В субботу, 10 июня, около 18 часов вечера на 14 км автодороги «Нам» на территории Якутска столкнулись два автомобиля, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Водитель «УАЗ 220694-04» не убедился в безопасности маневра при перестроении на правую полосу и совершил столкновение с Toyota Camry. В результате фургон упал на бок, а сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Оба водителя были трезвы, имеют права категории «В».

Проводится проверка.

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